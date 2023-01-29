Алексей Кудашов оценил последние выездные матчи московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Барысом» (2:1 ОТ) рассказал о выездной серии клуба и о том, почему бело-голубые не сняли вратаря в овертайме.
«Хорошая игра, хороший соперник, хорошая обстановка. Обе команды бились, ни в чём не уступали. Было много моментов у одних и у других, и овертайм — логичное завершение. Хотел бы поблагодарить болельщиков, атмосфера на арене была потрясающей.
Как оценю выезд? Сложно об этом говорить. Игры идут через день и иногда путаешься, дома играешь следующую игру или на выезде. Мы идём от игры к игре. Если рассматривать матч с «Автомобилистом», то нам не понравилась игра команды. В Омске была равная игра, такая же, как и сегодня, такие же качели — качнулись только в другую сторону. Более чем уверен, что следующие игры ничем не будут отличаться от этих. У всех команд, за исключением «Сочи», плей-офф уже начался. Кто-то бьётся за восьмёрку, кто-то бьётся за первые места, но всё равно мы все уже в плей-офф практически. Даже «Куньлунь» пытается зацепиться, каждую игру пытаются набирать очки. Все игры тяжёлые и бескомпромиссные.
В чём особенность текущей регулярки ввиду того, что борьба идёт вплоть до старта плей-офф? Однозначно ровные команды, я имею в виду по мастерству и по хорошей работе тренеров и всей организации. Появилось много новых имён, молодых ребят во всех командах. Где-то стало меньше легионеров, но наши пошли играть.
Как отношусь к идее проведения в рамках КХЛ матчей «Зимней классики»? Отлично. Единственное, не понимаю, где можно было бы провести.
На Медео (высокогорный каток в Алма-Ате, Казахстан. — Прим «Чемпионата»)? Можно, но задохнёмся правда все. Я имею в виду то, что на высокогорье играть придётся. Но, с другой стороны, обе команды в одинаковых условиях будут. Проводили в Санкт-Петербурге, но это было всё же на закрытом стадионе. А так, я только за. Вопрос финансирования.
В овертайме не было желания заменить вратаря на четвёртого полевого? Не буду скрывать, не всегда к такому готовы. У нас ряд игроков отсутствует, нет такой уверенности в нашем большинстве», — приводит слова Кудашова сайт «Динамо».
В следующем матче бело-голубые отправятся в гости к «Трактору» 31 января.
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