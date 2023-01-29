Шипачёв набрал два очка во встрече с «Трактором» и прервал 20-матчевую безголевую серию

В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев.
На пятой минуте второго периода форвард казанской команды Вадим Шипачёв открыл счёт в матче. Для Шипачёва эта шайба стала седьмой в сезоне. Ранее форвард не мог забить на протяжении 20 матчей подряд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Последнюю свою шайбу хоккеист забрасывал в ворота «Локомотива» (3:2) 2 декабря 2022 года. Та игра стала последней для бывшего главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка.
Также Шипачёв поучаствовал во второй шайбе казанской команды. Он отдал результативную передачу в моменте с голом Станислава Галиева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Всего на счету Шипачёва 37 очков в текущем сезоне. В предыдущих трёх регулярных чемпионатах 35-летний игрок становился лучшим бомбардиром КХЛ.
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