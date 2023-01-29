Ротенберг — об ИИХФ: там есть мафия, образно говоря. Без России они скоро будут банкротами

Главный тренер СКА и первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, что отсутствие России на международных соревнованиях приносит мировому хоккею финансовые убытки.

«Судьбоносным ли получится конгресс IIHF в мае, когда могут голосовать за возвращение России и Беларуси? Там есть в определённом смысле мафия, если говорить образно. Я не буду называть конкретные страны, все прекрасно понимают, кто это — которые на сегодняшний день нас не поддерживают. Но здесь нужно думать об общих интересах мирового хоккея в глобальном плане. Без России у них рухнуло абсолютно всё. Посмотрите, как упал спортивный уровень. У них нет даже мотивации играть друг против друга.



Вот финны максимально заводятся на Россию, это у них в крови. Но посмотрите, что сейчас происходит со сборной Финляндии. Она играет всё хуже и хуже — и U16, и U18. Потому что их мотиватор — Россия. Так сложилось культурно и исторически.



Когда в Международной федерации смотрят на все цифры, то они видят, что у них продажи билетов рухнули, что нет доходов. По сути, они скоро будут банкротами. Это правда. И выбор у них простой — или они обанкротятся, или вернут Россию. Потому что нужно быть честными. И надо думать о спортивных интересах всего хоккея. А теперь у IIHF рухнули все коммерческие планы. Это все знают, информация по доходам и расходам открытая, можно посмотреть в источниках.



Поэтому мы очень рассчитываем, что в IIHF смогут разумно подойти к этому вопросу. Нужно думать об интересах всего хоккея, а не о местечковых интересах разных стран», — приводит слова Ротенберга сайт «Матч ТВ».

Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение об участии России и Беларуси во всех чемпионатах мира по хоккею сезона-2023/2024, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.