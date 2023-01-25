Р. Ротенберг: Россия готова вернуться на международные соревнования и обыграть Канаду

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил о желании федерации вернуться на международную арену.
«Сборная России по хоккею готова вернуться на международные соревнования и обыграть Канаду», — цитирует Ротенберга «РИА Новости» в своём телеграм-канале. Он также отметил, что вопросы по возвращению нужно адресовать президенту Олимпийского комитета Томасу Баху.
Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/2024 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
- 25 января 2023
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