Разин: Рожков часто отрабатывает броски по пустым воротам? Нет, ему до Овечкина ещё далеко

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над ЦСКА (4:1), рассказал про дубль в пустые ворота Никиты Рожкова и оценил игру голкипера клуба Александра Самонова.

«Играли с хорошей, мастеровитой командой. Я очень доволен результатом. И по игре мы смотрелись хорошо сегодня. Реализовали те моменты, которые у нас были. Выстояли в обороне. Ребята играли одним единым «кулаком». Я считаю, мы заслуженно победили. Ребят — с победой!

Никита Рожков на тренировках часто отрабатывает броски по пустым воротам? Нет, конечно. Ему до Овечкина ещё далеко. Он не отрабатывает этот элемент.

Почему Рожков выходит в меньшинстве, хотя до этого он не играл в меньшинстве ни в одной команде? Всегда все с чего-то начинают. Именно в нашей команде он забил первый гол в КХЛ. Играет и в большинстве, и в меньшинстве. Раз мы ему доверяем, значит, он оправдывает это доверие.

Как оценю игру Александра Самонова сегодня? В современном хоккее от вратаря зависит 70-80 процентов успеха. Не хочется вратаря хвалить, но после перехода не складывалось у него. Такие психологические моменты. Я по себе знаю. Когда ты идёшь по ступенькам наверх, и вдруг раз — в команде аутсайдеров, у которой задача максимум выйти в плей-офф, для опытного хоккеиста это психологически очень тяжело. Преодолевать такое очень сложно. Сегодня Сашка настроился. В своё время он удачно играл против ЦСКА, мы знали это. Это было запланировано заранее. Я рад, что план привёл к успеху.

Как в целом Александр справляется с этой проблемой? Я не психолог. Это мотивационный спад. Когда ты играешь в команде с высокими задачами, вокруг тебя не люди, а фамилии ходят, ты стремишься к максимуму. Здесь чисто психологически тяжело себя настроить, заставить. Понять, что произошло. Для этого нужно время. Плюс ещё разговоры: его хочет этот клуб, его хочет тот клуб. Разговоры с агентом, который своего клиента хотел отправить в клуб с большими задачами. Этот момент надо пережить. Дай бог, чтобы с этого матча он эти проблемы оставил позади, и концовку сезона он провёл на том уровне, на котором он может проводить.

Второй период стал ключевым. Как настраивал ребят? В этом сезоне у нас очень неудачно складываются вторые периоды. Хотя по статистике, по всем показателям мы играем не хуже соперника, а иногда и лучше. Взять последнюю игру в Уфе. Очень хорошо играли, конец периода — нам бац, бац и в дамки. Мы проигрываем из-за этого второго периода очень много игр. Сегодня практически та же самая ситуация была. Мы неплохо играли, пропустили гол. Хорошо, что очень быстро отыграли. Что говорил в раздевалке? Так прямо не скажу. Сказал, что нужно переламывать этот момент. Хотя бы не проигрывать», — приводит слова Разина страница «Северстали» во «ВКонтакте».

В следующем матче «Северсталь» 31 января примет магнитогорский «Металлург».