Главный тренер ЦСКА Фёдоров назвал причины поражения от «Северстали»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Северстали» (1:4) и рассказал насколько принципиально, с какого места начнут плей-офф армейцы.

«Соперника с победой. Понятно, что «Северсталь» играет за восьмёрку, за плей-офф. Хорошие скорости, хороший ритм, мы не забили свои моменты, к сожалению, когда их создавали. Не получался этот момент. Потом переиграли пару смен, что немного помешало нашему третьему периоду. В общем и целом, по горячим следам, к нашим ребятам по самоотдаче претензий нет. Посмотрим, проанализируем, переварим, будем смотреть дальше.

В последних матчах у ЦСКА растерялся навык спасать игры в концовках? Поспорю насчёт навыка, не думаю, что мы что-то потеряли, но, вы правы, в плане завершения у нас есть проблемы. Мы с командой об этом говорим, настраиваем ребят на поражение ворот, это хорошо как для наших парней, так и для вратарей, тренировка должна быть максимально приближена к игровой ситуации. Поэтому, здесь есть над чем подумать и поработать. Конечно, сейчас сложно забить вратарю, если он видит начало броска. Ну а те моменты, которые мы создали, у нас не получилось реализовать. Мы не забили и не создали преимущество, которое по динамике и по командной скорости было. Неудачно сыграли третий период, пропустили ненужный гол. Мы не бросились, но начали играть более объёмно в атаке, забрали периметр и переместились в зону соперника, но угрозы маловато было, конечно. По ходу третьего периода мы об этом с ребятами говорили, но, видно, искали какой-то чистый бросок или чистый гол. Но вратарь у соперника сыграл надёжно, потому что всё видел. Поэтому, это наша задача, тренерского штаба, донести до ребят, что помеха все 60+ минут должна быть, у вратаря соперника должно быть некое неудобство.

Сегодня Полтапов поучаствовал в единственной заброшенной шайбе? У Прохора есть стержень, в 19 лет играть в КХЛ, я считаю, достаточно успешно, ему есть над чем работать. Молодым людям нельзя останавливаться на достигнутом, даже если главный тренер иногда их хвалит. Всегда нужно помнить, что надо работать. И через работу добиваться места в основном составе, и при возможности в игре показывать свой класс. Особенно, как для Прохора, в зоне атаки.

Насколько принципиально, с какого места ЦСКА начнёт плей-офф? Начнём с того, что главное быть в этой сетке. Сейчас мы много думаем о месте, я уже отвечал на подобный вопрос. У меня больше фокус на нашей начинке игры, во всех ситуациях, «5х5», «4х5», и так далее. Уверен в том, что если мы будем играть правильно, как мы тренируемся, как хотим играть, по заданию, результат придёт, и место, о котором вы только что спросили.

Удаётся ли рассматривать игры соперников, делать какой-то анализ, учитывая достаточно плотный график? Конечно, мы соперников смотрим. Банален ответ, удаётся. Мы и над своими важными компонентами работаем. Вы совершенно правы, что игры через день, сложный график. Но когда ты в определённой игровой форме, это не так болезненно. Если ты играешь правильно, тратишь меньше сил, соотвественно играешь игру за игрой, и это приносит некое физическое и моральное удовольствие. Парни устают только физически, конечно, синяки и шишки есть, кто-то играет больше, кто-то меньше, некоторые подустали. Но у нас есть всё, чтобы их быстро восстановить», — приводит слова Фёдорова сайт ЦСКА.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с «Куньлунем» 1 февраля.