Терещенко: Овечкин уже вошёл в историю. «Вашингтон» не позволит ему покинуть НХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что без российских хоккеистов в НХЛ рухнут доходы, зрительский интерес и спортивный уровень, а также о влиянии капитана «Вашингтон Кэпиталз» на лигу.
«Отчасти согласен с таким мнением. В НХЛ не так много наших топовых игроков, на которых ходят люди. Не думаю, что всё настолько рухнет. Конечно, «Вашингтон» будет явно недоволен. «Тампа», «Миннесота», «Рейнджерс» тоже будут не рады. А дальше… По пальцам можно пересчитать.
Почему НХЛ отстаивает российских хоккеистов, а Международная федерация хоккея применяет санкции? Американцы — молодцы. НХЛ держат марку. И в плане допинга — не подпускают ВАДА. Знают, что это за организация. Да, если надо проверить на допинг, они проводят — за сезон можно три внеплановых проверки.
Если Овечкин летом покинет НХЛ, как быстро его там забудут? Его не забудут. Он уже вошёл в историю. Причём в современную историю. Хоккей сейчас другой. Мы не сравниваем хоккей прошлого и нынешний. Я не думаю, что он покинет НХЛ — ему просто не позволят это сделать, в частности, в «Вашингтоне». Он уже второй по голам. По количеству игр он тоже достаточно высоко идёт», — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».
Напомним, в нынешнем чемпионате Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 82 голов (894 против 812).
- 29 января 2023
-
23:00
-
22:51
-
22:36
-
22:18
-
22:10
-
22:01
-
21:46
-
21:40
-
21:21
-
21:13
-
21:01
-
21:00
-
20:47
-
20:33
-
20:25
-
20:11
-
20:05
-
20:04
-
19:37
-
19:29
-
19:13
-
19:10
-
19:04
-
18:42
-
18:23
-
18:09
-
17:56
-
17:47
-
17:35
-
17:22
-
17:11
-
16:58
-
16:50
-
16:25
-
16:20