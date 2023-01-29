Терещенко: Овечкин уже вошёл в историю. «Вашингтон» не позволит ему покинуть НХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что без российских хоккеистов в НХЛ рухнут доходы, зрительский интерес и спортивный уровень, а также о влиянии капитана «Вашингтон Кэпиталз» на лигу.

«Отчасти согласен с таким мнением. В НХЛ не так много наших топовых игроков, на которых ходят люди. Не думаю, что всё настолько рухнет. Конечно, «Вашингтон» будет явно недоволен. «Тампа», «Миннесота», «Рейнджерс» тоже будут не рады. А дальше… По пальцам можно пересчитать.

Почему НХЛ отстаивает российских хоккеистов, а Международная федерация хоккея применяет санкции? Американцы — молодцы. НХЛ держат марку. И в плане допинга — не подпускают ВАДА. Знают, что это за организация. Да, если надо проверить на допинг, они проводят — за сезон можно три внеплановых проверки.

Если Овечкин летом покинет НХЛ, как быстро его там забудут? Его не забудут. Он уже вошёл в историю. Причём в современную историю. Хоккей сейчас другой. Мы не сравниваем хоккей прошлого и нынешний. Я не думаю, что он покинет НХЛ — ему просто не позволят это сделать, в частности, в «Вашингтоне». Он уже второй по голам. По количеству игр он тоже достаточно высоко идёт», — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».

Напомним, в нынешнем чемпионате Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 82 голов (894 против 812).