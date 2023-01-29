Два российских вратаря — в топ-5 лучших стартовых в НХЛ по версии The Hockey Writers
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Североамериканский портал The Hockey Writers составил рейтинг лучших стартовых вратарей НХЛ текущего сезона. В список попали пять российских голкиперов.
27-ю строчку из 32 в рейтинге занял вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. На 10-м месте — голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев. Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» занял шестую строчку в рейтинге. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин расположился на четвёртом месте. Лучшим из россиян стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, он занял второе место в списке лучших стартовых вратарей сезона-2022/2023.
Лидером рейтинга стал 29-летний американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. На третьем месте — Джейк Эттингер из «Даллас Старз».
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