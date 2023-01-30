Джон Таварес сыграл 1000-й матч в НХЛ. Ему подарили памятную серебряную клюшку

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Этот матч стал 1000-м за карьеру в НХЛ для нападающего «Торонто» Джона Тавареса. Канадский форвард стал 374-м игроком в истории североамериканской лиги, кому покорилась столь престижная отметка в НХЛ. Перед началом матча состоялась специальная церемония в честь Тавареса, в ходе которой игроку подарили памятную серебряную клюшку.

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В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 51 матче регулярного чемпионата, забросив 21 шайбу и сделав 30 результативных передач. В сегодняшнем матче Джон оформил ассистентский дубль, а за карьеру в НХЛ в общей сложности Таварес набрал 946 (412+534) очков.