Министр строительства НСО заявил, что открытие новой арены «Сибири» зависит от хоккеистов

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявил, что сроки открытия введенной в эксплуатацию новой ледовой арены «Сибири» зависят от хоккеистов.
«Ледовая арена введена в эксплуатацию. Все строительно-монтажные работы окончены. Осталось малое КПП. Оно не задействовано пока в процессе. Сейчас мы заканчиваем исполнительную документацию. Заливаем лёд на большой арене.
И как только это сделаем, тут уже от спортсменов больше зависит – когда они начнут эксплуатацию», — приводит слова Колмакова «Сиб.фм».
Фото: Страница журналиста Михаила Дорошенко ВКонтакте
Как сообщает издание, на данный момент завершается процесс покраски технологической плиты основной арены, для этого используется морозоустойчивая ярко-белая акриловая краска, которая наносится в три слоя. Следующим этапом запланировано наращивание массива льда.
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