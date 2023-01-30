Самсонов установил рекорд «Торонто» по количеству побед в первых 17 домашних матчах
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов установил рекорд клуба по количеству побед в первых 17 домашних матчах, сообщает StatsCentre в своём «твиттере».
Победа в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) стала для Самсонова 15-й в первых 17 домашних матчах сезона. По этому показателю 25-летний вратарь обошёл Джека Кэмпбелла, который в сезоне-2020/2021 одержал 14 таких побед.
Напомним, Самсонов был признан третьей звездой матча с «Вашингтоном». Россиянин отразил 23 броска.
Всего в текущем сезоне Илья провёл за канадский клуб 24 матча, в которых одержал 17 побед с 91,7% отражённых бросков и с коэффициентом надёжности 2,31.
В следующем матче «Торонто» сыграет дома с «Бостон Брюинз» 2 февраля в 3:30 мск.
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