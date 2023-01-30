Рейтинг тренеров КХЛ: Билялетдинов снова лучший тренер лиги, Фёдоров провалил неделю

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

1 (3) Зинэтула Билялетдинов «Ак Барс» 2 (6) Игорь Ларионов

«Торпедо» 3 (1) Андрей Мартемьянов

«Сибирь» 4 (2) Алексей Кудашов

«Динамо» М 5 (5) Роман Ротенберг

СКА 6 (11) Игорь Никитин

«Локомотив» 7 (8) Вячеслав Буцаев

«Витязь» 8 (9) Олег Леонтьев

«Нефтехимик» 9 (10) Вадим Епанчинцев

«Амур» 10 (4) Сергей Фёдоров

ЦСКА 11 (7) Михаил Кравец

«Авангард» 12 (15) Виктор Козлов

«Салават Юлаев» 13 (12) Леонид Тамбиев

«Адмирал» 14 (14) Николай Заварухин

«Автомобилист» 15 (13) Илья Воробьёв

«Металлург» 16 (18) Андрей Разин

«Северсталь» 17 (16) Андрей Скабелка

«Барыс» 18 (17) Игорь Гришин

«Спартак» 19 (19) Крэйг Вудкрофт

«Динамо» Мн 20 (21) Грег Айрленд

«Куньлунь» 21 (20) Анвар Гатиятулин

«Трактор» 22 (22) Дмитрий Кокорев ХК «Сочи»