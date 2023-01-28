«Выступил в роли обиженной девочки». Скандал в КХЛ из-за удаления игрока СКА

Правы ли судьи или же падение хоккеиста «Локомотива» не тянуло на пятиминутный штраф?

Накануне в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на домашнем льду переиграл СКА со счётом 1:0. Интересно, что армейцы впервые в сезоне не сумели поразить ворота соперника, поэтому железнодорожники совершили своеобразный подвиг: атака у Питера очень мощная, сдержать её сложно.

Однако, помимо результата, встреча запомнилась спорным эпизодом с участием двух хоккеистов и главных судей. В начале третьего периода форвард гостей Андрей Алтыбармакян не слишком аккуратно, но однозначно не грубо сыграл у борта против защитника хозяев Александра Елесина. Парня крупного, с характером, способного постоять за себя и партнёров.

По сути, Андрей провёл силовой приём в чужой зоне, явного толчка на борт не просматривалось, как и удара в голову. Елесин присел на лавку, а один из главных арбитров (Максим Сидоренко) подъехал к нему и начал смотреть, есть ли на лице повреждение после падения. У Александра было рассечение на носу, появилась кровь. Видимо, от собственного «визора».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Далее последовало объявление о том, что будет видеопросмотр игрового эпизода: правилами нынче это разрешено. В результате арбитры (Сидоренко и Юдаков) всё же вынесли вердикт и выписали Алтыбармакяну пять минут за толчок на борт. То есть инструмент для принятия более логичного решения есть: пересматривай неоднозначный момент столько, сколько нужно. Но споры и скандалы остаются.

«Пять минут штрафа за силовой приём в плечо у борта — это что-то новое. Алтыбармакян хитовал, контакт шёл через плечо, а Елесин неудачно ударился о борт и поцарапал нос. Абсолютно игровая ситуация, и пожёстче бывают. А тренеры «Локомотива» стали выпрашивать удаление, показательно демонстрировали эту царапину — Елесину самому не стыдно было в этой клоунаде участвовать?! Он же мужик! Он сам играет на грани фола, а тут выступил в роли обиженной девочки», — считает бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин.

Своё мнение высказал и комментировавший эту игру эксперт Леонид Вайсфельд.

«За это нарушение можно дать 2,5 минуты или 5+20. Сам по себе толчок был не грубый, просто Елесин неудачно ударился о борт и, судя по всему, «визором» получил рассечение. В данном случае у судей не было выбора – две минуты они дать не могли, а 5+20, естественно, было бы перебором. Пришлось давать пять минут. Конечно, это многовато за такое нарушение», – заявил Вайсфельд.

Новость по теме Вайсфельд: 5 минут Алтыбармакяну — многовато за такое нарушение

Кстати, сразу вспомнился эпизод из октябрьского матча между ярославцами и армейцами. Тогда капитан СКА Яшкин попал клюшкой в лицо Волкову, не получил очевидного удаления, после чего забросил победную шайбу.

Вполне возможно, что судьба таким образом вернула СКА должок, хотя удаление Алтыбармакяна железнодорожники всё равно не реализовали. Но зато получили целых пять минут большинства, которое помогло им удержать нужный счёт и заработать два очка.