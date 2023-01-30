«Сибирь» забила гол «Амуру» на первой минуте матча, разыграв красивую комбинацию
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В эти минуты в Хабаровске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Амур» принимает на своём льду новосибирскую «Сибирь». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.
В самом начале первого периода гости разыграли красивую комбинацию, точку в которой поставил Тейлор Бек с передач Дмитрия Овчинникова и Максима Сушко.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Напомним, неделю назад, 23 января 2023 года в Новосибирске «Сибирь» забила «Амуру» трижды за первые восемь минут матча, однако в итоге сибиряки уступили в матче 4:6.
В следующем матче команды сыграют снова в Хабаровске 1 февраля.
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