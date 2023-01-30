Алексей Дементьев: необходима реорганизация МОК или даже появление новых структур

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал то, что Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до международных турниров в нейтральном статусе.

«Я не могу понять эти разговоры об участии российских и белорусских спортсменов с какими-то ограничениями. Считаю, что спорт должен быть один для всех и лучшие должны побеждать, а политике вообще там не место. Но, к сожалению, сегодняшние реалии таковы, что очень много проявлений того, что спорт связан с политикой. Это отражается на людях, чей век достаточно короток. Все знают, что карьера в спорте высоких достижений не длится долго.



Ввиду происходящего, необходима реорганизация или даже появление новых структур, объединяющих людей и позволяющих соревноваться в разных видах спорта. Что-то похожее на Международный олимпийский комитет. Посмотрите на ситуацию с антидопинговыми правилами или отсутствие ограничений с людьми, которые сменили пол, но показывают выдающиеся результаты. В плавании вся история результатов идёт насмарку, потому что бывшие мужчины имеют право соревноваться с женщинами.

Кто должен организовывать новые спортивные структуры – Россия и страны-союзники? Достаточно федераций в различных видах спорта, которые недовольны положением вещей, происходящих под эгидой Международного олимпийского комитета. Надо собрать людей, которые придерживаются традиционных представлений о видах спорта и считают, что политика не должна вмешиваться. Ситуации с учётом гендерного разнообразия вообще не должно быть. Надо понимать, что когда бывшие мужчины соревнуются с женщинами – это обман для улучшения результатов. Девушки в плавании стремятся к рекордам, тренируются, выигрывают буквально полсекунды, улучшают результаты за годы. И в бассейн попадает женщина, которая вчера была мужчиной, и отыгрывает 10-15 секунд. Это уничтожает весь принцип подготовки и стремления к рекордам.



Если говорить об антидопинговых правилах, то почему у определенных людей есть возможность принимать запрещённые препараты? Они якобы от болезней, но вместе с этим помогают улучшить результаты. В этой системе нужна справедливость. Я знаком с ситуациями, когда люди принимали препараты, которые облегчали дыхание при заложенном носе, а это оказался допинг. Некоторые претензии просто абсурдные. Можно вспомнить ситуацию в теннисе с Марией Шараповой, она когда-то принимала мельдоний, который потом включили в список запрещенных препаратов. Поэтому достаточно много недовольных, как всё организованно в мировом спорте. Есть спрос на что-то новое и приемлемое для всех. Не думаю, что хоккей будет первым видом спорта, с которого всё надо начинать. Это должны быть лёгкая атлетика, плавание, теннис, где секунды решают всё», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Ранее, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал, что российские спортсмены не должны отказываться от возможности выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе