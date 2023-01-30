Главный тренер «Авангарда»: овертайм – это мастерство. Грубая ошибка привела к поражению

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог встречи с «Адмиралом» (1:2 ОТ) и рассказал об игре омичей во вторых периодах.

«Очень напряжённая игра. Видно, что команды боролись за очки, много силовых приёмов, много игры в обороне. 1:1 – закономерный результат по сегодняшнему матчу, удалось нам всё-таки забить этот гол, хотя моменты и раньше были. Овертайм – это мастерство. Грубая ошибка в овертайме привела к тому, что «Адмирал» реализовал ситуацию. Анализируем и готовимся к следующей игре.



У нас есть и победы в овертаймах, где мы проявляли себя с лучшей стороны. Но все выиграть невозможно, это хоккей. Шарипзянов сегодня сделал всё, чтобы команда выгрызла ничью в основное время. Мы мало забиваем, к нападающим есть претензии.



Не вижу, чтобы мы сбивались на хаотичную игру во втором периоде. Да, не всегда создаём моменты, не хватает точности передач, мало контролируем игру во втором периоде. Так получается именно в этих отрезках», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После поражения в овертайме «Авангард» набрал 69 очков в 56 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.