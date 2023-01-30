Ларионов — о смерти Бобби Халла: мы, к сожалению, не умеем ценить, что имеем

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча со СКА прокомментировал уход из жизни легендарного хоккеиста Бобби Халла.

«Позавчера разговаривал с сыном Бобби Халла, мы говорили по игроку из системы «Сент-Луиса». Спросил про Бобби, передал ему привет, он сказал, что отец не в очень хорошем состоянии и что они с братом перевозят отца из Флориды в Аризону, где они живут. Когда мне сегодня сообщили, я просто был шокирован. Потрясающий человек, выдающийся игрок. Его улыбка, когда он приезжал в Детройт из Чикаго, когда его сын играл у нас. Та теплота, та любовь к игре и игрокам вне зависимости от того, русский ты, швед, канадец или американец. Это было величие.

Мир теряет таких людей, которые делали игру фантастической. Мы должны учиться этому. Мы, к сожалению, не умеем ценить, что имеем. За 30 лет, что я жил в Америке, знаю, как там относятся к легендам. Бобби Халл — одна из них. У нас в «Детройте» 20 тысяч человек на стадионе вставало, когда Тед Линдсей и Горди Хоу были на игре. Так отдаётся дань людям, которые сделали великие дела для команды и города.



Сегодня напишу Бретту свои соболезнования. У меня в Москве в зале есть стенд славы, где все великие чемпионы. На этом стенде есть фотография Бретта и Бобби. Я обещал им прислать фото, но не знал, что его папа в таком состоянии.



Жалко, он оставил яркий след в истории игры. Наши болельщики постарше помнят Серию-1974. Он был выдающимся игроком, но как человек он был ещё лучше», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме Ушёл из жизни член Зала хоккейной славы и участник Суперсерии-1974 Бобби Халл