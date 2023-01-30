Главный тренер СКА рассказал о главной проблеме команды

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды в матче с «Торпедо».

«Нужно подтянуть игровую дисциплину, опять полматча играли в меньшинстве. Соперник дал отдохнуть лидерам, вышел свежим составом. Свежесть повлияла, тяжело вошли в игру. Это ожидаемо, но полностью установку не выполнили, поэтому такой результат. Не сказал бы, что «Торпедо» — хоккейные романтики. В хоккее романтика — это голы. Не смотрел, на каком месте «Торпедо» по забитым голам, знаю, что мы на первом. «Торпедо» — на втором. В хоккее весь смысл — забивать голы, радовать болельщиков. Но здесь нет места авантюризму. Есть место импровизации в зоне атаки. Но вы видели, как соперник сегодня забил? Бросок защитника, подставление. Нам нужно было просто сыграть по системе, сделать «боксаут» защитнику. Мы это всё разберём.



200 голов — хороший рубеж, но мы могли бы забить ещё 50, если бы более ответственно относились к голевым моментам. Мы это всё добавим, будем больше забивать. И надо меньше удаляться. Из команд, выходящих в плей-офф, мы на первом месте в лиге по удалениям. Это недопустимо, надо убирать удаления, и это даст силы забить голы. Мы постоянно в меньшинстве играем, ребята пластаются, получают травмы, рушится ритм игры, тяжелее забивать. Лучшее меньшинство — игра без удалений», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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