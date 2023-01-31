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«Сент-Луис» уступил «Виннипегу» ведя по ходу матча в две шайбы. У Александрова — гол

«Сент-Луис» уступил «Виннипегу» ведя по ходу матча в две шайбы. У Александрова — гол
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Моррисси и Марк Шайфли. Оба хоккеиста записали на свой счёт по дублю.

У гостей в этом матче забивали Джейк Нейборс и 22-летний российский форвард Никита Александров. Павел Бучневич, Иван Барбашёв и Алексей Торопченко результативными действиями в сегодняшнем матче отличиться не смогли.

Отметим, «Блюз» вели по ходу матча со счётом 2:0, однако в третьем периоде пропустили четыре безответные шайбы и уступили сопернику.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2023, вторник. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Крюг, Биннингтон) – 34:36 (5x4)   0:2 Александров (Ливо, Нейборс) – 42:02 (5x5)   1:2 Моррисси (Мяэналанен, Пионк) – 42:42 (5x5)   2:2 Шайфли (Элерс, Коннор) – 49:32 (5x5)   3:2 Моррисси (Бэррон, Мяэналанен) – 49:53 (5x5)   4:2 Шайфли (Уилер, Коннор) – 59:36 (en)
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