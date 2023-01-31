«Сент-Луис» уступил «Виннипегу» ведя по ходу матча в две шайбы. У Александрова — гол

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Моррисси и Марк Шайфли. Оба хоккеиста записали на свой счёт по дублю.

У гостей в этом матче забивали Джейк Нейборс и 22-летний российский форвард Никита Александров. Павел Бучневич, Иван Барбашёв и Алексей Торопченко результативными действиями в сегодняшнем матче отличиться не смогли.

Отметим, «Блюз» вели по ходу матча со счётом 2:0, однако в третьем периоде пропустили четыре безответные шайбы и уступили сопернику.