«Будто состав истощён». Главный тренер «Сент-Луиса» высказался о пятом поражении подряд

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал поражение в матче с «Виннипег Джетс». «Блюзмены» к началу третьего периода выигрывали со счётом 2:0. Тем не менее за оставшееся время «Сент-Луис» пропустил четыре шайбы и потерпел пятое поражение подряд.

«Мы недостаточно хорошо справились с ситуацией в третьем матче. Мы повели 2:0, но нас попали после вбрасывания, чего не должно было быть. Мы должны были отброситься быстрее. Мы этого не сделали, они забили. Во втором голе мы завладели шайбу, но они хорошо сыграли. Третий гол — удача, шайба залетела от нашего парня. Всего пара моментов.



Наше меньшинство было действительно хорошим, а в большинстве мы забили. Знаете, будто нас состав довольно истощён. Ты должен управлять всем, а мы просто не справлялись достаточно хорошо», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.