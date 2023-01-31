Судью, из-за которого пострадал юный хоккеист, отстранили до конца сезона

Вчера, 30 января, в офисе Федерации хоккея Москвы прошло внеочередное заседание Спортивно-дисциплинарного комитета. На нём обсуждался инцидент встречи между «Армадой» и «Северной звездой» 2006 года рождения.



«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел и оценил действия арбитров.



По итогам заседания принято решение временно отстранить главного судью матча «Армада» — «Северная звезда» 2006 года рождения Александра Черенкова от обслуживания матчей детско-юношеских соревнований ФХМ до конца сезона-2022/2023», — говорится в сообщении на официальном сайте ФХМ.

Напомним, в середине третьего периода между хоккеистами вспыхнула драка. Судьи пытались остановить её, Черенков вывел из потасовки игрока, но у него не вышло успокоить юношу. Затем рефери сделал хоккеисту подножку, из-за чего тот упал и ударился головой об лёд. У юноши не было на голове шлема, его состояние пока не раскрывается.