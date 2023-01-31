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«Более играющие». Заслуженный тренер высказался об отличиях российских вратарей

«Более играющие». Заслуженный тренер высказался об отличиях российских вратарей
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мыслями об отличиях российских вратарей.

«Бытие определяет сознание. Содержание этой фразы подходит как ключ ко многим вопросам и в жизни тоже. Что касается хоккея, бытие российского вратаря заключается в том, что он играет на относительно больших площадках. Большие площадки требуют совершенно другого понимания хоккея. Второй вопрос — специфика нашего хоккея, корни которого уходят в советский. Наш хоккей всё равно коллективный и «пасовый». Такой хоккей заставляет вратаря иметь в голове три ответа на одну ситуацию.

В Канаде сейчас всё немного меняется. Но, если раньше канадец выходил из угла и замахивался, вратарь знал, что он будет бросать. Для нашего хоккеиста было обязательно посмотреть, в какой ситуации находится партнёр, а вратарь обязан это учитывать. Вратарь отбивает головой — не в прямом смысле, хотя иногда и так получается. Кроме того, отличие наших хоккеистов — творчество. Это касается и вратарей. Наши вратари более играющие. Вот почему в России считается дурным тоном говорить: «Вратарь стоит». Нет, вратарь играет», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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