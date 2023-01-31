«Более играющие». Заслуженный тренер высказался об отличиях российских вратарей

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мыслями об отличиях российских вратарей.



«Бытие определяет сознание. Содержание этой фразы подходит как ключ ко многим вопросам и в жизни тоже. Что касается хоккея, бытие российского вратаря заключается в том, что он играет на относительно больших площадках. Большие площадки требуют совершенно другого понимания хоккея. Второй вопрос — специфика нашего хоккея, корни которого уходят в советский. Наш хоккей всё равно коллективный и «пасовый». Такой хоккей заставляет вратаря иметь в голове три ответа на одну ситуацию.



В Канаде сейчас всё немного меняется. Но, если раньше канадец выходил из угла и замахивался, вратарь знал, что он будет бросать. Для нашего хоккеиста было обязательно посмотреть, в какой ситуации находится партнёр, а вратарь обязан это учитывать. Вратарь отбивает головой — не в прямом смысле, хотя иногда и так получается. Кроме того, отличие наших хоккеистов — творчество. Это касается и вратарей. Наши вратари более играющие. Вот почему в России считается дурным тоном говорить: «Вратарь стоит». Нет, вратарь играет», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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