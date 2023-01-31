Журналистка из США считает российского голкипера главным претендентом на «Везину»

Журналистка The Athletic Шейна Голдман поделилась мыслями о борьбе за «Везина Трофи» (приз, вручаемый лучшему вратарю в НХЛ) в нынешнем сезоне. По мнению обозревательницы, главным претендентом на награду является российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.

«Илья Сорокин проводит отличный сезон и почти в каждом матче даёт своей команде шанс на победу. Это должно сделать его лидером, но многие считают, что вратарь калибра обладателя «Везины» обязан играть в команде, вышедшей в плей-офф. Если это помешает ему получить награду (хотя и не должно, потому что он держит «Айлендерс» на плаву), тогда Коннор Хеллебайк должен получить признание за свою сильную игру в «Виннипеге», — приводит слова Голдман The Athletic.