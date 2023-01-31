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Терещенко: даже не лезу в работу с вратарями, не понимаю, как надо поставить ногу и руку

Терещенко: даже не лезу в работу с вратарями, не понимаю, как надо поставить ногу и руку
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал про школу вратарей в России.

«У нас очень много финнов работало в своё время. Сейчас тренеры — тот же Рашид Давыдов — тренируют. Конечно, школа российских вратарей существует. Не то чтобы она наша — просто ребята подмечают свои нюансы. Здесь должен быть индивидуальный подход у каждого — что он видит, какие нюансы в технике. Честно, я даже туда не лезу, не понимаю, как ногу надо поставить, как руку», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, ранее Терещенко прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что без российских хоккеистов в НХЛ рухнут доходы, зрительский интерес и спортивный уровень.

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