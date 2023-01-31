В «Торпедо» назвали сроки восстановления Яна, Ларионова и Агостино

В «Торпедо» назвали сроки восстановления хоккеистов клуба Кенни Агостино, Игоря Ларионова-младшего и Денниса Яна.

«Надеемся, что они успеют сыграть до конца регулярного чемпионата, чтобы набрать форму. Но к матчам плей-офф они будут здоровы», — цитирует пресс-службу клуба «РИА Новости».

Деннис Ян не играл с 17 января, Ларионов-младший — с 21 декабря, Агостино — с ноября 2022-го. Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.

Ян в текущем сезоне набрал 36 (14+22) очков в 44 матчах, на счету Ларионова 27 (7+20) очков в 34 играх, у Агостино — 10 (3+7) результативных баллов в 24 встречах.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ нижегородский клуб сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 1 февраля (19:00 мск).