В «Торпедо» назвали сроки восстановления Яна, Ларионова и Агостино
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В «Торпедо» назвали сроки восстановления хоккеистов клуба Кенни Агостино, Игоря Ларионова-младшего и Денниса Яна.
«Надеемся, что они успеют сыграть до конца регулярного чемпионата, чтобы набрать форму. Но к матчам плей-офф они будут здоровы», — цитирует пресс-службу клуба «РИА Новости».
Деннис Ян не играл с 17 января, Ларионов-младший — с 21 декабря, Агостино — с ноября 2022-го. Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.
Ян в текущем сезоне набрал 36 (14+22) очков в 44 матчах, на счету Ларионова 27 (7+20) очков в 34 играх, у Агостино — 10 (3+7) результативных баллов в 24 встречах.
В следующем матче регулярного сезона КХЛ нижегородский клуб сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 1 февраля (19:00 мск).
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