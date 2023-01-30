Ларионов рассказал, зачем не игравшие со СКА хоккеисты «Торпедо» заходили в раздевалку

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче со СКА.

«СКА — одна из лучших команд в третьих периодах? Понимаем, что статистика — важная часть игры, но не стараемся смотреть, у кого какие периоды, стараемся играть по игре и отталкиваемся от нашей команды. Мы проигрывали 0:1 после двух периодов, были сказаны простые слова. Во втором периоде мы имели шесть-семь феноменальных шансов забить. Было важно после второго периода внести в ребят веру, что они могут продолжать так же играть в коллективный хоккей и выиграть. А что СКА — лучшая команда в третьем периоде, мы даже не знали.



Как удалось не выпускать СКА из своей зоны в овертайме? Мы об этом говорили в перерыве. Неиграющие ребята заходили в раздевалку, я просил их, чтобы они приходили, давали своё мнение, что они видят с трибуны. Радует, что у нас много моментов, но огорчает, что мы их транжирим. Можно сослаться на потрясающую игру вратаря, но мы всегда показываем в сторону океана, в НХЛ. Насколько важно иметь инстинкт чуть побыстрее и половчее использовать то, что тебе даётся, когда ты находишься перед воротами. Это занимает время, чтобы ребята получили уверенность. Радует, что моментов в такой игре было очень много. Представляю состояние болельщиков», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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