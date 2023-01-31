В «Тракторе» назвали сроки возвращения лучшего бомбардира клуба Антона Бурдасова
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В «Тракторе» ответили на вопрос о том, когда лучший бомбардир и снайпер команды в регулярном чемпионате КХЛ Антон Бурдасов может вернуться в строй.
«Антон может вернуться в течение двух недель», — сказал ТАСС генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
Напомним, 25 января в матче с омским «Авангардом» (4:2) Бурдасов получил травму. В 46 матчах текущего сезона он набрал 42 (19+23) очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 31-летний форвард сыграл 676 матчей, в которых забросил 185 шайб и отдал 176 результативных передач, набрав в общей сложности 361 очко с показателем полезности «+53».
Бурдасов является чемпионом мира 2011 года в составе молодёжной сборной России и обладателем Кубка Гагарина – 2015 в составе СКА.
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