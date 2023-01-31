Форвард «Северстали» Абросимов набрал четыре очка к 23-й минуте матча с «Металлургом»

В эти минуты в Череповце проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимает на своём льду «Металлург». Идёт второй период, счёт 4:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Северстали» Руслан Абросимов к 23-й минуте матча набрал четыре очка. Он забросил первую шайбу хозяев в матче, а также поучаствовал в остальных голах команды. Он отдал передачи на голы Павла Денисова, Макара Хабарова и Давида Думбадзе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Абросимов в текущем сезоне провёл 49 матчей, в которых набрал 16 (7+9) очков.