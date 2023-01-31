Тренер «Металлурга» Воробьёв: с пяти бросков мы сразу съели 0:3
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итог встречи с «Северсталью» (1:4).
«С пяти бросков мы сразу съели 0:3. Поэтому результат такой. По игре, в принципе, тут всё ясно. Потом уже грамотно играла команда, нам не давали ничего сделать, но и мы не до конца лезли.
Какие основные проблемы выделил бы у команды и как с ними бороться? Проблема – мы мало забиваем и привозим себе голы. Как бороться? Есть ротация. Всё уже есть», — приводит слова Воробьёва официальный телеграм-канал «Северстали».
«Магнитка» потерпела восьмое поражение в последних 10 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 70 очков. В следующем матче «Металлург» сыграет в гостях с минским «Динамо».
Комментарии
- 31 января 2023
-
23:03
-
22:35
-
22:28
-
22:22
-
22:13
-
22:07
-
21:58
-
21:40
-
21:07
-
20:53
-
20:32
-
20:13
-
20:06
-
19:58
-
19:49
-
19:40
-
19:11
-
18:55
-
18:37
-
18:28
-
18:13
-
17:46
-
17:37
-
17:23
-
17:09
-
17:00
-
16:51
-
16:39
-
16:31
-
16:22
-
16:05
-
15:50
-
15:20
-
14:58
-
14:35
Партнерский контент