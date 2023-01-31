Тренер «Металлурга» Воробьёв: с пяти бросков мы сразу съели 0:3

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итог встречи с «Северсталью» (1:4).

«С пяти бросков мы сразу съели 0:3. Поэтому результат такой. По игре, в принципе, тут всё ясно. Потом уже грамотно играла команда, нам не давали ничего сделать, но и мы не до конца лезли.

Какие основные проблемы выделил бы у команды и как с ними бороться? Проблема – мы мало забиваем и привозим себе голы. Как бороться? Есть ротация. Всё уже есть», — приводит слова Воробьёва официальный телеграм-канал «Северстали».

«Магнитка» потерпела восьмое поражение в последних 10 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 70 очков. В следующем матче «Металлург» сыграет в гостях с минским «Динамо».