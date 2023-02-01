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Вратарь «Коламбуса» остановил шайбу на линии ворот после броска Овечкина. Видео

Вратарь «Коламбуса» остановил шайбу на линии ворот после броска Овечкина. Видео
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

В одном из эпизодов игры российский нападающий Александр Овечкин был близок к своему очередному голу. Но вратарь хозяев Йоонас Корписало остановил шайбу на линии ворот.

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Овечкин заработал в этой игре коэффициент полезности «-1». Напомним, в нынешнем сезоне российский нападающий забил 32 гола в 52 встречах. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. У первого места форварда Уэйна Гретцки 894 гола.

«Овечкин – великий и в НХЛ, и в России». Гретцки устроил сюрприз на матче «Вашингтона» «Овечкин – великий и в НХЛ, и в России». Гретцки устроил сюрприз на матче «Вашингтона»
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