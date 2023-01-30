«Овечкин – великий и в НХЛ, и в России». Гретцки устроил сюрприз на матче «Вашингтона»

Великий рекордсмен НХЛ Уэйн Гретцки неожиданно появился на выездном матче «Вашингтона» с «Торонто» и не просто посмотрел игру, но и пришёл в комментаторскую будку и поговорил о своём преследователе – Александре Овечкине. До главного снайперского рекорда русскому нападающему ещё достаточно далеко (82 гола), однако Гретцки в очередной раз подтвердил, что с нетерпением ждёт этого события. А также высказал мнение, что Овечкин является достоянием и НХЛ, и России.

«Овечкин – великий и в НХЛ, и в России»

— Я периодически бываю в Торонто, и мой сын, большой фанат хоккея, сказал: «Пап, «Вашингтон» завтра играет, мы будем в городе и обязаны пойти на матч, посмотреть на Ови». Я согласился, и мы пришли. А я не так много матчей посещаю, но матч Ови пропустить нельзя, ведь так?

Он потрясающий. Я постоянно говорю, что Овечкин – великий и в НХЛ, и в «Вашингтоне», и в России, для хоккейного сообщества. Он замечательный человек. Меня спрашивают, беспокоюсь ли я о рекорде. Я не беспокоюсь. Как-то сказал папе, что очень нервничаю, что побью рекорд Горди Хоу. Папа ответил – не беспокойся, Горди очень гордится тобой. Однажды ты тоже будешь в такой ситуации, и кто-то будет бить уже твой рекорд. И вот мы здесь, и у Ови есть шанс. Надеюсь, он это сделает, потому что это будет хорошо для игры.

— Вы видели, чтобы ещё кто-нибудь так забивал, с таким броском?

— Нет, это удивительно. Все знают, откуда он будет бросать, всем очевидно, где он будет стоять, что он будет делать, что он задумал. Поэтому он такой особенный. Вы, ребята, его хорошо знаете. Забудьте о рекорде. Я так счастлив, что они выиграли Кубок Стэнли, потому что самое важное в хоккее – чемпионский титул. Остальное не имеет значения, если ты не стал чемпионом.

И второе, что хотел бы отметить, это его отношение к людям. Как он общается с прессой, как хорошо относится к местным болельщикам, как хорошо относится к своей стране. Он просто замечательный молодой человек. Он заслуживает всех дифирамбов, которые получает. И я очень счастлив, что могу быть рядом с человеком, у которого есть шанс побить мой рекорд. Мою жизнь это не изменит, а НХЛ пойдёт на пользу, и это главное.

«Если Леонсис пришлёт за мной свой самолёт, я полечу куда угодно»

— Семья Хоу с большим уважением отнеслась к тому, что Овечкин побил его достижение, они пожелали ему удачи. И вы тоже хотите увидеть, как Алекс побьёт ваш рекорд.

— Да, это будет хорошо для хоккея. Я горжусь тем, чего добился. Главное, что это позитивно сказывается на игре. Я позвонил Марку [Хоу], когда увидел его на матче, и сказал: «Твой папа очень бы гордился». И семья Хоу прекрасно отнеслась к этому. Мне повезло играть с младшим Хоу, Мюрреем, когда нам было по 16 лет. Он не был так хорош в хоккее, как Марк, и стал доктором, но Горди им очень гордился. Семья Хоу просто всё делает правильно. Мой папа всегда говорил: «Если сможешь вести себя, как Горди Хоу, то ты движешься в правильном направлении». И я всегда старался жить по этому принципу.

Раньше в нашей игре были Жан Беливо, Горди Хоу, Бобби Орр, Марио Лемье, Марк Мессье. Они передали игру следующим поколениям. В какой-то момент мы задавались вопросом, что будет дальше с хоккеем? Мессье завершил карьеру, Лемье тоже. Но появились Овечкин и Кросби, а сейчас есть Макдэвид, Марнер, Мэттьюс, Маккиннон, Макар, и они двигают хоккей дальше. Поэтому это такая особенная игра, потому что они не только великолепные спортсмены, но и замечательные люди. Да, бывают и у них плохие дни, когда они не хотят общаться, однако в целом это хорошие люди. Что и отличает наш вид спорта от других.

Меня всегда спрашивают, буду ли я сопровождать Ови [когда он будет близко к рекорду]. Я сказал, что, если мистер Леонсис пришлёт за мной свой самолёт, то полечу куда угодно.