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Российский нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги выбрала трёх лучших игроков прошедшего игрового дня из трёх матчей.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал третьей звездой дня в НХЛ. В матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ) россиянин забил победный гол в овертайме и отдал одну результативную передачу, проведя на площадке 16 минут и 5 секунд. 30-летний форвард один раз бросил по воротам, провёл один силовой приём и заблокировал два броска соперника.

Второй звездой дня был признан форвард «Оттавы» Тим Штюцле, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Монреалем» (5:4).

Первая звезда игрового дня — финский нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, забивший победный гол в овертайме матча с «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ).

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