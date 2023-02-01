Штюцле — второй после Яшина самый молодой хоккеист «Оттавы» с 4+ очками в выездном матче

Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле забил два гола и отдал две результативные передачи в победном гостевом матче с «Монреалем» (5:4). Немецкий форвард сделал это в возрасте 21 года и 16 дней.

Лишь российский форвард «Оттавы» Алексей Яшин в более раннем возрасте набирал четыре очка в выездном матче НХЛ за канадский клуб. Россиянин делал это дважды в 1993 году в возрасте 19 лет и 363 дней и в день своего двадцатилетия. На третьем месте по этому показателю расположился Мартин Гавлат, набравший четыре очка в выездном матче 2002 года в возрасте 21 года 224 дней.

В текущем сезоне НХЛ на счету Штюцле 49 (22+27) очков в 46 матчах.

Напомним, в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.