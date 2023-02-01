Произошли временные изменения в тренерских штабах «Трактора» и «Челмета»

По причине отъезда тренера Игоря Ефимова в сборную России U18 на время турнира юниорской команды вторым ассистентом Анвара Гатиятулина в «Тракторе» станет Максим Смельницкий, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что «Челмет» временно возглавит Сергей Тертышный.

Юниорская сборная России во главе с Ефимовым c 1 по 7 февраля примет участие в учебно-тренировочном сборе в Новогорске, после чего сыграет три встречи (9-11 февраля) на Кубке Будущего в Минске.

«Трактор» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на три очка. Ближайшие три матча челябинский клуб проведёт на выезде — с «Автомобилистом», «Металлургом» и «Сибирью». Всего до конца регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Трактору» осталось провести 10 матчей.