«Сжигать Коран демократично?» Гарипов — об отказе ИИХФ признавать исламскую ассоциацию

Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Эмиль Гарипов прокомментировал заявление ИИХФ о непризнании Ассоциации развития хоккея исламских стран и Татарстана и осудил инцидент с сожжением Корана в Стокгольме. Напомним, датский политик публично сжёг Коран 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Местные СМИ писали, что акция прошла с разрешения местных властей. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация «не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии».
«По их демократии нельзя оскорблять ЛГБТ, однополые браки и так далее. Это, мол, недемократично. А сжигать Коран – это демократично? Ведь какого-то осуждения инцидента в Швеции так и не прозвучало. Так получается?
А в чём вообще зависимость религии от хоккея? Они же все на Западе такие демократические страны, но их демократия в такие моменты куда-то испаряется. Мусульманам, что ли, нельзя играть в хоккей? Вон, у них в НХЛ играет обладатель Кубка Стэнли (Назем Кадри. — Прим. «Чемпионата»).
Непонятно, какая разница, какой ты веры, если ты можешь играть в хоккей. Странный аргумент, что не будут признавать только потому, что в ассоциации мусульманские страны. Может, они хотят, чтобы у мусульман не было хоккея? Я, честно говоря, не совсем понимаю, в чём причина», — цитирует Гарипова «ТИ-Спорт».
Напомним, ассоциация была учреждена 17 января в Казани. В неё вошли Федерация хоккея Республики Татарстан и федерации хоккея 13 стран — ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Турции. Штаб-квартира организации будет располагаться в Казани, а президентом ассоциации стал глава республиканской федерации хоккея и «Ак Барса» Наиль Маганов.
Главными задачами ассоциации является развитие хоккея в исламских странах и участие их национальных команд в крупных международных соревнованиях.
- 1 февраля 2023
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