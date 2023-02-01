Главный тренер «Амура» Епанчинцев: сыграли рационально, физическое состояние у нас тяжёлое

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвёл итог матча с «Сибирью» (3:0) и рассказал про игру в неравных составах.
«С нашей стороны было огромное желание победить. Забили голы в равных составах, справились с хорошим большинством соперника. Сыграли рационально. Практически шестой матч через день, физическое состояние тяжёлое. Но ребята бьются, спасибо им за это.
Николишину дали отдохнуть, в следующем матче увидим его, в нынешних условиях освежать состав необходимо. Аликин? Здесь тренер вратарей решает. Повреждений у него нет, всё нормально.
Почему меньшинство работает, а большинство нет? Были матчи, в которых большинство работало, но всё же соперники готовятся, просматривают. Где-то нам не хватает творческого подхода. Бывает, одна подкидочка переворачивает игру в большинстве в твою пользу. Удаления в конце? Переизбыток эмоций, хотели дать вратарю «ноль». У Яниса сегодня первый «сухарь», уже поздравили его», — приводит слова Епанчинцева сайт КХЛ.
«Амур» 3 февраля примет на своём льду омский «Авангард».
- 1 февраля 2023
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