Главный тренер «Амура» Епанчинцев: сыграли рационально, физическое состояние у нас тяжёлое

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвёл итог матча с «Сибирью» (3:0) и рассказал про игру в неравных составах.

«С нашей стороны было огромное желание победить. Забили голы в равных составах, справились с хорошим большинством соперника. Сыграли рационально. Практически шестой матч через день, физическое состояние тяжёлое. Но ребята бьются, спасибо им за это.

Николишину дали отдохнуть, в следующем матче увидим его, в нынешних условиях освежать состав необходимо. Аликин? Здесь тренер вратарей решает. Повреждений у него нет, всё нормально.

Почему меньшинство работает, а большинство нет? Были матчи, в которых большинство работало, но всё же соперники готовятся, просматривают. Где-то нам не хватает творческого подхода. Бывает, одна подкидочка переворачивает игру в большинстве в твою пользу. Удаления в конце? Переизбыток эмоций, хотели дать вратарю «ноль». У Яниса сегодня первый «сухарь», уже поздравили его», — приводит слова Епанчинцева сайт КХЛ.

«Амур» 3 февраля примет на своём льду омский «Авангард».