«Торпедо» забросило пять безответных шайб к 22-й минуте матча с «Салаватом Юлаевым»

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт 5:0 в пользу хозяев.

«Торпедо» забросило пять безответных шайб к 22-й минуте игры. Голами в составе хозяев отметились Данил Веряев, Артём Михеев, Кирилл Воронин, Богдан Конюшков и Сергей Гончарук. Отметим, что последние четыре шайбы нижегородцы забросили в большинстве, в формате 5х4.

Уфимский клуб после 57 матчей набрал 69 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 78 результативными баллами после 57 встреч располагается на второй строчке в таблице Запада.