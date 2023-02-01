Р. Ротенберг: когда человек валяется весь в крови… Не хочу комментировать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) и рассказал про момент со вторым голом железнодорожников, когда перед забитой шайбой защитник ярославцев Андрей Сергеев попал клюшкой по лицу игрока СКА Эмиля Галимова, у которого впоследствии пошла из носа кровь.

«Хорошая боевая игра, репетиция плей-офф. Сильный соперник, старались играть активно, порадовала наша скорость. Мы увидели ту команду, которая была в первые четыре месяца, которую практически невозможно было победить. Сохраняем этот тонус, к команде никаких вопросов по самоотдаче, характеру и желанию. Нужно больше забивать, похитрее. Отработаем это и пойдём вперёд.

А всё остальное комментировать не хочу, но когда человек валяется весь в крови… Спросил у судейства, почему не остановили игру. Сказали, что не видели этот момент. Но судьи тоже люди, тоже ошибаются. Но они профессионалы, обязательно разберут этот момент. Надеюсь, в будущем не будет таких ситуаций, когда человек валяется в луже крови, потому что это уже опасно для здоровья. Да, это хоккей, но, когда идёт угроза здоровью, это неправильно. Не хочется, чтобы у нас игроки получали травмы до конца сезона, а у нас таких несколько в команде. Нужно на это обратить внимание, надеюсь, наши профессиональные судьи в этом разберутся», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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