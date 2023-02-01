Р. Ротенберг — о Гусеве: у нас нет конфликтов в команде, идёт постоянная ротация

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Локомотива» (1:2) рассказал о причинах отсутствия Никиты Гусева в матче.

«Гусева не было в составе, потому что у нас конфликт? У нас нет конфликтов в команде, идёт ротация, постоянно отдыхают многие лидеры. Все лидеры уже отдыхали. Хотим подвести команду к общему знаменателю в плей-офф. По нашей системе нам нужна лучшая физика в лиге, поэтому каждого игрока выводим на пик на плей-офф. Всё впереди. С Никитой работаем, всё обсудили. Готовимся, хотим увидеть лучшего Гусева в плей-офф. У нас серьёзный совместный опыт работы, были и поражения, и победы. Хотим исключить поражения, победить, поэтому идёт восстановление и подготовка к плей-офф.

Гусева в НХЛ критиковали за слабое катание? Это всё нужно тренировать. Для любого хоккеиста главное – здоровье. Нужно богатырское здоровье, чтобы играть в такой хоккей. Сегодня все команды играют здорово, сегодня увидели быстрый хоккей. Мы сегодня бросили 46 раз, соперник – 16. Но в то же время сами себе забили гол. Надо более ответственно относиться к реализации и больше вылезать на пятак. Нужно отметить игру Исаева, он хорошо сыграл. Но в плей-офф будет совсем другая игра», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.