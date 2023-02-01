Р. Ротенберг — о поражении: людей не обманешь, жизнь не обманешь. Карма существует

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что игра с «Локомотивом» (1:2) была одной из лучших в сезоне.

«По содержанию мы сегодня сыграли одну из лучших игр в сезоне. Это можно со всеми независимыми экспертами обсудить, с болельщиками, с нашими игроками. Одна из лучших игр наших в этом сезоне. Хорошая репетиция перед плей-офф, мы нашли ключи, как преодолевать заборы, капканы, колючие проволоки. Нужно больше забивать, а остальное вы сами видели. Людей не обманешь, жизнь не обманешь. Карма существует, здесь нужно работать и делать своё дело, доказывать своей игрой. В следующей игре мы ещё раз увидим ту систему, которую мы весь год отрабатывали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.