Хуснутдинов — о серии поражений: в СКА собраны лучшие игроки, у нас лучшая команда

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов рассказал о настроении внутри коллектива после серии поражений.

«В коллективе всегда позитив, потому что у нас собраны лучшие игроки, лучшая команда. Все друг друга поддерживают, через такие отрезки тоже надо пройти, так команда проверяется на прочность. Очень рад, что мы проходим через это единым кулаком», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Армейский клуб в матче с «Локомотивом» (1:2) потерпел третье поражение подряд. До этого СКА уступил по буллитам «Торпедо» (1:2) и ярославскому клубу в гостях (0:1). В следующем матче регулярного сезона КХЛ санкт-петербургские армейцы примут дома казанский «Ак Барс» 3 февраля.