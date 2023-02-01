Хуснутдинов — о серии поражений: в СКА собраны лучшие игроки, у нас лучшая команда
Поделиться
Нападающий СКА Марат Хуснутдинов рассказал о настроении внутри коллектива после серии поражений.
«В коллективе всегда позитив, потому что у нас собраны лучшие игроки, лучшая команда. Все друг друга поддерживают, через такие отрезки тоже надо пройти, так команда проверяется на прочность. Очень рад, что мы проходим через это единым кулаком», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Армейский клуб в матче с «Локомотивом» (1:2) потерпел третье поражение подряд. До этого СКА уступил по буллитам «Торпедо» (1:2) и ярославскому клубу в гостях (0:1). В следующем матче регулярного сезона КХЛ санкт-петербургские армейцы примут дома казанский «Ак Барс» 3 февраля.
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:25
-
23:15
-
23:10
-
23:01
-
22:56
-
22:54
-
22:46
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:23
-
22:18
-
22:12
-
22:04
-
21:59
-
21:30
-
21:19
-
21:14
-
21:08
-
21:02
-
20:38
-
20:23
-
20:17
-
20:08
-
20:00
-
20:00
-
19:37
-
19:09
-
18:46
-
18:35
-
18:13
-
17:50
Партнерский контент