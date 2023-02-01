Главный тренер «Торпедо» Ларионов высказался о крупной победе над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал крупную победу над «Салаватом Юлаевым» (5:1).

«Поздравляю с победой наших ребят, наших болельщиков в городе и по всей стране. Также хочу сказать слова благодарности сопернику, который продолжал искать возможности спасти матч и создать интригу. Но блестящая игра Ивана Кульбакова не дала им приблизиться к нам. У нас был сложный выезд, да и первый матч дома – всегда сложный. Но ребята выложились и поблагодарили болельщиков за ту поддержку, которую они оказывают в течение всего сезона. Особенно в концовке, когда все болели, стоя на ногах, это было что-то великолепное. Приятно, когда люди отдают себя и свои эмоции ребятам, а ребята отвечают им своей игрой.

Два быстрых гола «холодному» вратарю – это эффективная работа Николая Хабибулина? Мы разбирали, безусловно, игру вратаря. Сказали ребятам, какие есть слабые, сильные стороны, что надо сделать. В прошлой игре со СКА, вы видели, была масса моментов – получилось так, что мы нашли ключи к воротам, к вратарю. Понятно, гол Артёма Михеева — был рикошет. Мы такие получали и в свои ворота в этом сезоне, но они все считаются. Когда ты ведёшь в счёте 3:0, естественно, соперник делает какие-то коррективы у одного и другого вратаря. Но мы понимали, каким образом можно найти ключи к игре Ежова. Высокий парень, большой, опытный, он может поймать кураж, будет сложно забить. Важно было начать игру так, создать уверенность в себе и хаос в стане соперника. В этом плане нам всё удалось», — цитирует Ларионова сайт «Торпедо».

После победы над уфимским клубом «Торпедо» оформило досрочный выход в плей-офф.