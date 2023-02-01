Айрленд — о дисциплине: нельзя поставить $ 1000 на чёрное и надеяться, что тебе повезёт

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал поражение от ЦСКА (4:7) и рассказал о том, почему матчи с армейцами получаются конкурентными.

«Очередное тяжёлое поражение для нас. Мы забили четыре гола в выездном матче, но надо минимизировать количество ошибок в обороне, играть более дисциплинированно в плане структуры, изменений в звеньях. Мы пропустили семь шайб, это слишком много в такой лиге. Играли с сильной командой, если давать им пространство, они будут этим пользоваться. Но мы сделали сегодня и много хорошего. Забили быстрый гол в большинстве, сражались до конца третьего периода. Нам надо найти путь для того, чтобы выигрывать равные матчи.

Как объяснить, что у «Куньлуня» три матча с ЦСКА получились очень конкурентными? Я думаю, даже тот матч, который мы здесь проиграли с крупным счётом, был довольно близким по игре. Наша команда сделала несколько больших шагов по сравнению с началом сезона. Команда выросла, мы сыграли с очень хорошими командами. Но нам необходимо ещё сильнее вырасти, чтобы бороться за попадание в плей-офф. Я наблюдал за ЦСКА. Во втором периоде, когда они заходили в нашу зону, они меняли четверых игроков. Это дисциплина. Они делают это во время атаки, а не возвращаясь в оборону или в нейтральной зоне. Это привычки, которые надо развивать, если хочешь побеждать. Создание победной культуры не достигается случайно. Нельзя поставить в казино 1000 долларов на чёрное и надеяться, что тебе повезёт. Это вопрос дисциплины. Это шаг, который нам нужно сделать как команде. Хорошо, что мы улучшили свой уровень и стали конкурентоспособными. Но даже не в 10–12, а в более чем 15 матчах мы отдавали победу в третьем периоде из-за ошибок, удалений, усталости. Мы бы не только могли попасть в зону плей-офф, но и забраться на пару строк выше, если бы разобрались с этой проблемой. Я не пытаюсь показывать пальцем на игроков и винить их, я тренер и должен быть лидером. Я не отрицаю, что проблемы начинаются с меня как с тренера, я достаточно долго работаю, чтобы понимать это», — приводит слова Айрленда официальный сайт ЦСКА.

В следующем матче «Куньлунь» сыграет дома с «Ак Барсом» 5 февраля.