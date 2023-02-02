Вратарь «Сочи»: мы привыкли к поражениям, этот сезон могу назвать проверкой на прочность

Вратарь ХК «Сочи» Михаил Бердин сообщил, что впервые в карьере терпит так много поражений и назвал текущий сезон в составе сочинского клуба проверкой на прочность. В недавнем матче «Сочи» обыграл «Спартак» (4:3).

«У ребят пришло понимание того, что когда мы начинаем биться как единый кулак, к нам приходит везение. Оттого и победили. Во многих матчах мы недорабатывали, из-за чего мы проигрывали в один гол или в овертайме.

Сейчас же нам за это воздалось. Мы должны это сохранить. Этот сезон могу назвать проверкой себя на прочность. У нас сейчас формируется характер, закалка. Не припомню у себя в карьере таких трудных сезонов, когда приходилось столько проигрывать. Мы привыкли к поражениям, но мне сложно было это сделать. Начинаешь грызть себя, но потом понимаешь, что нужно просто работать. Прошёл ли я эту проверку? Она ещё не закончилась, смогу сказать об этом в конце сезона. У меня нет проблем с мотивацией. Мы уже достаточно проиграли, поэтому хочется выигрывать», — цитирует Бердина «РБ Спорт».

«Сочи» занимают последнее место в сводной таблице КХЛ, отставая от ближайшего места на 22 очка. В 56 матчах сочинский клуб одержал лишь семь побед.