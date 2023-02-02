Самсонов рассказал о самочувствии после восьмой игры подряд за «Торонто»

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов прокомментировал поражение в матче с «Бостоном» (2:5). Россиянин отметился результативной передачей и отразил 24 из 29 бросков по воротам.
«Тяжёлое поражение перед перерывом на Матч звёзд. Это была равная игра, но после нашего гола мы пропустили шайбу в следующей смене. „Бостон“ — лучшая команда в лиге по заброшенным шайбам, эти ребята умеют забивать голы.
Восьмая игра подряд для меня? Я чувствую себя хорошо. Готовлю своё тело к каждому матчу совместно с медицинским штабом команды. Я пропустил тренировку команды, потому что немного приболел, у меня заложило нос и был кашель», — цитирует Самсонова пресс-служба «Торонто».
Самсонов в текущем сезоне одержал 17 побед в 25 матчах с процентом отражённых бросков 91,3%.
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