Овечкин и Кросби примут участие в конкурсе на самый красивый буллит в Матче звёзд НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби примут участие в конкурсе на самый красивый буллит в рамках Матча звёзд НХЛ, сообщает журналист ESPN Грег Вышински в своём «твиттере».

По информации Вышински, в данном испытании россиянин и канадец сыграют за одну команду.

«Если Кросби и Овечкин решатся вдвоём выйти на одного вратаря, хотя это индивидуальный конкурс, это будет чрезвычайно интересно. Раньше они не любили друг друга, теперь относятся уважительно и держат дистанцию. Тут может многое произойти», — отметил обозреватель Toronto Star Кевин Макгрэн.

Напомним, Овечкин является трёхкратным победителем номинации на самый красивый буллит. Российский нападающий становился лучшим в 2008, 2009 и 2011 годах.