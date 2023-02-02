Нападающий «Барыса»: «Ак Барс» сравнил бы с удавом. Играют спокойно, наращивая темп

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко после поражения от «Ак Барса» (1:2) рассказал про стиль игры казанского клуба после прихода Зинэтулы Билялетдинова и рассказал про увеличение количества ничьих в КХЛ.
«Изменился ли «Ак Барс» с приходом Билялетдинова? Думаю, это не только я заметил, но и вся лига. Сейчас они первые на Востоке, а до его прихода опускались ниже зоны плей-офф. «Ак Барс» играет очень дисциплинированно, я бы их сравнил с удавом. Играют спокойно и очень строго в обороне, постепенно наращивают темп во время матча. Много креатива в атаке за счёт хорошего подбора исполнителей. Сейчас «Ак Барс» стал намного сплочённее.
Заметил увеличение числа ничьих в лиге? Смотрим все матчи команд, которые борются сейчас за плей-офф. Если мы будем играть вничью и выигрывать, то я, безусловно, буду рад. Мне кажется, теряется цена победы в основное время, когда соперник в овертайме или буллитах набирает столько же очков. При трёхочковой системе ничьих было намного меньше. Все идут очень плотно, цепляются за ничью. В нашей ситуации тоже надо биться за каждое очко, нельзя уезжать без баллов», — цитирует Шевченко «РБ Спорт».
- 2 февраля 2023
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