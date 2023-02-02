Форвард «Ванкувера» Илья Михеев успешно перенёс операцию на колене

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев успешно перенёс операцию на колене, сообщает официальный «твиттер» «косаток».

Как сообщает генеральный менеджер клуба Патрик Альвин, в ближайшее время 28-летний форвард начнёт процесс восстановления.

Напомним, в матче с «Коламбусом» (5:2) Михеев усугубил травму, полученную ещё на предсезонке, и нуждался в операции на крестообразной связке коленного сустава. По прогнозам, Илья должен восстановиться к старту тренировочного лагеря «Ванкувера» в сентябре.

В текущем сезоне россиянин провёл 46 матчей и набрал 28 (13+15) очков. Всего в Национальной хоккейной лиге Михеев сыграл 192 матча, в которых забросил 49 шайб и отдал 51 результативную передачу, набрав в общей сложности 100 результативных баллов.