Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт оценил победу в матче с «Металлургом»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (4:2) и рассказал про предстоящую игру с «Торпедо».

«Команда вышла и показала качественную игру. 60 минут действовали правильно, держали нужный темп. Даже после пропущенной шайбы при игре «3х4» сохраняли хладнокровие, придерживались плана, играли быстро, создавали голевые моменты. Второй период был содержательным. Перед третьим периодом говорил, что 40 минут играли хорошо, но наши лучшие 20 минут впереди. Так и получилось. Были внимательны к деталям, хотели победить. Показали характер. И сложились все компоненты, которые необходимы для победы. Вратарь, защитники, форварды сыграли эффективно.

В раздевалке чувствуется нужный командный дух, все мотивированы и голодны до побед. Это то, что и нужно в этой части сезона.

За счёт чего можно обыграть «Торпедо»? У нас были сложные и равные матчи с «Торпедо». Один раз в начале сезона они выиграли, у нас не всё получалось тогда. Думаю, нам надо играть так, как получалось сегодня. И реализовывать создаваемые моменты. Просто забросить на гол больше. «Торпедо» — хорошая команда. Не соглашусь, что выход в плей-офф их расслабит. Надо быть готовыми, что они так же будут мотивированы. Смотрел их матч с «Салаватом Юлаевым». Нижегородцы здорово играли.



Надо быть готовыми к борьбе. Тренер не даст им расслабиться. Ни одна игра в лиге не бывает простой. Ждём хорошую игру при хорошей атмосфере на трибунах», — приводит слова Вудкрофта сайт минского «Динамо».

После победы минчане поднялись на седьмое место в таблице Запада.