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Овечкин поделился эмоциями от приезда на Матч звёзд НХЛ с семьёй

Овечкин поделился эмоциями от приезда на Матч звёзд НХЛ с семьёй
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл на Матч звёзд НХЛ, где, помимо выступления в сборной Столичного дивизиона, примет участие в двух конкурсах мастерства — на самый сильный бросок и самый красивый буллит.

Как сообщает на своей странице в социальной сети репортёр Саманта Пелл, Овечкин сказал, что он взволнован присутствием семьи на Матче звёзд. По словам Овечкина, особенно весёлым предстоящий уикенд будет для его старшего сына Сергея, который будет находиться в раздевалке команды.

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз». Он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это произошло в 2003 году.

Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и по два вратаря. Впервые в истории в звёздном уикенде примут участие сразу девять российских игроков.

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